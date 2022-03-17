Kartalkaya barajında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Son aylarda bölgenin aldığı yoğun yağışla Kartalkaya Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 100'ü buldu.

Kurak geçen yaz ayları ve yoğun tarım sulamaları nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşayan Kartalkaya Barajı, bölgede etkili olan kar ve yağmur yağışlarıyla tam doluluğa ulaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) verilerine göre kente su sağlayan kaynaklardan olan ve su seviyesi yüzde 20'lere kadar düşen Kartalkaya Barajı'ndaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte 160 milyon metreküp su tutarak yüzde 100 olarak hesaplandı.

Ayrıca Düzbağ bölgesindeki Göksu havzasında da kar yağışları ve yağmurla birlikte havza saniyede 25 metreküp mertebesinde yüksek debilere ulaştı. Şehrin büyük bölümüne memba kalitesindeki Düzbağ suyu veriliyor.