Kas romatizmasında kişiye özel tedavi müjdesi

Dr. İrfan Koca, modern çağın hastalığı olarak nitelendirilen fibromiyalji(kas romatizması) hastalarının kişiye özel tedavi ile şifa bulduğunu söyledi.

Fibromiyaljinin, daha çok genç ve orta yaşlı bayanlarda görülen, yaygın kas iskelet sistemi ağrısı, belirli noktalarda hassasiyet, uyku bozukluğu ve sabah yorgunluğu ile seyreden kronik bir ağrı sendromu olduğunu belirten Doç. Dr. İrfan Koca, “Fibromiyaljinin nedeni tam olarak bilinmemektedir.Fibromiyaljili hastalar; genellikle mükemmeliyetçi, hassas, duygusal ve kırılgan bir psikolojik yapıya sahiptir.Fibromiyaljili kişilerde barsak problemleri, kronik baş ağrısı, depresyon, anksiyete, huzursuz bacak sendromu, çene eklemi rahatsızlıkları, baş ağrısı, gerginlik, kronik yorgunluk sendromu ve mesane problemleri sık görülmektedir” dedi.

Çağın hastalığının belirtileri

Doç. Dr. Koca, fibromiyalji hastalığının teşhisi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Hafıza problemleri, düşünce bozuklukları, ellerde ve ayaklarda uyuşukluk, karıncalanmalar ve genel olarak vücutta hassasiyet ve şişlik hissi, çarpıntı, halsizlik, bilişsel sorunlar (konsantrasyon bozukluğu, yeni şeyler öğrenme güçsüzlüğü), sese ve ışığa duyarlılık, diğer sık görülen belirti ve şikayetlerdir.Fibromiyaljideşikayetler, hava değişiklikleri, stres ve aktivite değişikliklerinden etkilenmektedir.Fibromiyalji tanısı konulmadan önce; kronik yorgunluk sendromu, depresyon, hipotiroidi (guatr), uyku bozuklukları, D ve B vitamini eksikliği, boyun-bel fıtıkları, iltihaplı romatizmalar, enfeksiyon hastalıkları, ilaç kullanımına bağlı yan etki durumları mutlaka dışlanmalıdır.Hastalığın tanı koyduracak herhangi bir test bulunmamaktadır. Ancak diğer benzer yakınmalara neden olabilecek hastalıklarından ayırt etmek için, laboratuvar testleri veya röntgen gerekebilir.”

Tek bir ilaçla tedavisi bulunmuyor

Günümüzde fibromiyalji hastalarının tedavisinin mümkün olduğunu da ifade eden Dr. İrfan Koca, hastalığın tek bir ilaçla tedavisinin olmadığını kaydetti. Koca, şöyle devam etti:

“Her hastanın ayrı ayrı ele alınıp tedavi programının hastaya özel düzenlenmesi gerekmektedir. Fibromiyaljinin tek bir ilaçla tedavisi yoktur.Öncelikle hastayı hastalığı hakkında bilgilendirmek, hastalıktan korunma yollarını öğretmek çok önemlidir.Hastanın beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, keyif alınan hobilerin veya aktivitelerin yapılması tedavinin başarısını artırmaktadır.

Klasik tedavi yaklaşımı; kişinin psikolojik durumunu ve ağrı algısını düzenleyen ilaçlar (duloksetin, pregabalin), davranış tedavisi (bilişsel veya kognitif tedavi) ve aerobik egzersizden (yürüyüş, yüzme vs) oluşmaktadır.Fizik Tedavi uygulamaları; Elektroterapi, Tens, Ultrason Tedavisi, Enterfrensiyel Akımlar, Biofeedback,Sıcaklık uygulamalar, Kaplıca tedavileri, masaj, kaslara yönelik germe-gevşeme egzersizler.Akupunktur, kuru iğne tedavileri, nöralterapi, proloterapi, PRP (Trombositten Zengin Plazma) tedavisi, Manuel terapi,Bioenerji, Ozon Tedavisi, Yoga, Plates, Fibromiyalji tedavisinde fayda sağlayan diğer alternatif ve doğal tedavi seçenekleridir.”