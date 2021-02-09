Kasayla meyve çaldı

Gaziantep'te kasayla meyve çalan bir kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Polisin operasyonu ile gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir manava giren şahıs, üstü örtülü manav tezgahından meyve kasasını alarak, kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsız, polisin çalışması sonucu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.