Katliam gibi kavgada şoke eden görüntüler

Gaziantep'te, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar adayı ile 2 kardeşinin öldürüldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Jandarmanın ayırmaya çalıştığı kavganın şiddetinin gözler önüne serildiği görüntülerde muhtar adayı ile 2 kardeşinin vurulma anları yer aldı. 3 evladını kaybeden acılı anne ve baba, çocuklarının mezarı başında feryat ederek, suçluların hak ettikleri cezayı alması için adalet çağrısında bulundu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde meydana gelen ve biri muhtar adayı üç kardeşin ölümüyle sonuçlanan muhtarlık kavgasının görüntüleri ortaya çıktı. Köksalan Mahallesi İlkokulu bahçesinde meydana gelen ve seçim sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala yaşanan kavgada, mevcut muhtar ve aday olan S.O.'nun oğlu C.O., babasının karşısına aday olarak çıkan Süleyman Kaplan ile tartışmış, çıkan tartışmada öfkelenen C.O. üzerindeki tabancayla muhtar adayı Süleyman Kaplan (42) ile kardeşleri Eyyüp Kaplan (34) ve Adem Kaplan'a (29) tabancayla ateş etmiş ve ölümüne neden olmuştu.

Üç kardeşin öldüğü anlar saniye saniye kaydedildi

Yaklaşık bir buçuk yıl önce yaşanan olaya ait okulun güvenlik kamerası görüntüleri ise şoke etti. Görüntülerde, seçim sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala iki tarafın okul bahçesinde tartışma ve kavga anları yer alırken, Süleyman, Eyyüp ve Adem Kaplan'ın vurulma anları ise saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olay sırasında güvenlik amaçlı okulda bulunan jandarma ekiplerinin silahlı kavgayı yatıştırmak için müdahale etme çabaları ve havaya ateş etmesi, okul içerisinde ve bahçesinde yaşanan kargaşa ve panik anları ise dikkat çekti. Taraflardan bazılarının o esnada okulda seçim güvenliğini sağlamak için görevli jandarmalara müdahale etmeye çalışması da anbean kaydedildi. Olay sırasında okul bahçesinde yaşanan kargaşa ve olay sonrası ölenlerinin yakınlarının feryadı ile cesetlerin kaldırılma anları da görüntülerde yer aldı.

Davada son durum

Yaşanan olayın ardından 31 Ekim 2019 tarihinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede baş zanlı C.O., A.O., B.O., V.O., C.O., C. O., C.O., E.O., A.O., M.Ç., S.O., R.Y., Ö.K. ve B.K. olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında kasten öldürme, hakaret, suç delillerini yok etme, tehdit, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma ve yaralama suçlarından çeşitli oranlarda ceza talep edildi. Gaziantep 6 Ağır Ceza Mahkemesinde 6. duruşması görülen davada, baş zanlı C.O. ile A.O.'nun tutukluluk halleri devam ederken, diğer sanıklar ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mahkeme heyetinin diğer sanıkları tahliye kararına tepki gösteren acılı anne ve baba ise davanın adil bir yargılama ile sonuçlandırılması ve olaya karışan tüm sanıkların gerekli cezayı alması için yetkililere çağrıda bulundu.

"Üç tane yiğidimi kaybettim"

Yaşanan olayda üç oğlunu kaybeden acılı anne Firdevs Kaplan, “Olay günü silah sesleri duydum. Kızım, ‘beni oraya götür, çocuklarımı vurdular' dedim. Olay yerine gittiğimde de 3 oğlumun ikisi ölmüştü, diğer oğlum da hastanede öldü. Ben üç tane yiğidimi kaybettim. Keşke dövselerdi, kolunu, bacağını kırsalardı da öldürmeselerdi. Üç tane cana kıyılır mı, benim altı torunum öksüz kaldı. Bunu yapanlarda hala bizi gördükleri her yerde hava atıyorlar. Benim sesimi duysunlar, ben acılı bir anneyim. Üç evladımı kaybettim. Evlatlarım artık geri gelmez ama artık adalet yerini bulsun” şeklinde konuştu.

"Allah bu acıyı başka kimseye yaşatmasın"

Olay anında kendisinin de orada olduğunu söyleyen ve çocuklarının gözleri önünde öldürüldüğünü vurgulayan baba Durdu Kaplan ise “Ben üç oğlumu kaybettim. Olay günü seçim sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kalmıştı. O sırada okulun içeriden C.O. çıktı ve ‘gençler her şeye hazırlıklı olun' dedi. Bunu duyan benim oğlum Süleyman Kaplan da jandarmaya bilgi verdi ve destek kuvvet istedi. Bunu duyanlar karşı taraf oğluma saldırdı. İlk saldırıyı yatıştırdık. Sonrasında bir kez daha saldırdılar ve orada üç oğlumu kaybettim. Allah bu acıyı başka kimseye yaşatmasın. Bunu yapanlar cezalandırılsın. Yetkililere sesleniyorum. Bu suçlular cezasını çeksin, bunu yapıp dışarıda gezenler içeri girsin, tutuklansın. Adalet istiyoruz” diye konuştu.