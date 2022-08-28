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Katliam gibi kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri için mevlit okutuldu

Gaziantep’te 16 kişinin öldüğü feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için mevlit okutuldu.

Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için mevlit okutuldu.


Gaziantep Nizip otoyolunda yolcu otobüsünün kurtarma ekiplerine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada mesai arkadaşı Muhammet Abdulkadir Esen ile birlikte hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için mevlit programı düzenlendi. Abdülhamit Han Mahallesi'ndeki sosyal tesislerde gerçekleştirilen mevlitte Kur'an-ı Kerim ve ilahiler de okunarak dualar edildi.


Programa Umut Yakup Tanrıöver'in babası Mutlu Tanrıöver, ailesi, yakınları, arkadaşları, mesai arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

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