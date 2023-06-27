İhlas Haber Ajansı

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Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru pompalıyla vurularak yaralandı

Gaziantep’te iki grup arasında yaşanan kavgaya müdahale eden polis memuru Cemal U.

Gaziantep'te iki grup arasında yaşanan kavgaya müdahale eden polis memuru Cemal U. pompalı tüfekle vurularak yaralandı.


Olay Gaziantep Şehreküstü Ulu Canlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cemal U. iki grup arasında yaşanan kavgaya müdahale etmek istedi. O esnada kavgaya karışanlardan birinin kullandığı pompalı tüfekten çıkan saçmalar polis memuruna isabet etti. Yaralanan polis Memuru Cemal U. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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