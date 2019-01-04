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Kavşakta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan Sanayi kavşağında iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Sanayi kavşağında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesi Kahramanmaraş Bulvarı üzerinde bulunan Sanayi kavşağında sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 46 DB724 plaklı otomobil ile 34 YL 056 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yağış nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada, her iki aracın sürücüleri hafif bir şekilde yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet hastanesi'ne kaldırıldı.

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