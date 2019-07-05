Kavurucu sıcaklar beyin kanaması riskini artırıyor

Tüm Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın beyin kanaması riskini artırdığını vurgulayan Özel Gaziantep Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının özellikle hipertansiyon ve diyabet hastaları için beyin kanaması riskini artırdığını söyleyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu, bu hastaların özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları, uzun süre sıcakta kalmamaları ve sıcakta fazla efor sarf etmemeleri gerektiğini dile getirdi. Op. Dr. Karasu beyin kanaması ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Beyin damarlarının bütünlüğünün bozulması sonucunda beynin içinde veya üzerinde kan birikmesi beyin kanamasına neden olmaktadır. Genellikle kazalar ve travma sonucu oluşan beyin kanaması, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı yaz dönemlerinde yüksek tansiyona bağlı olarak da görülebiliyor. Beyin kanamasının belirtileri şiddetine ve kanamaya bağlı olarak farklılık gösteriyor.”

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu, dikkate alınmadığı zaman hasta üzerinde kalıcı hasarlar bırakabilecek olan beyin kanamasının belirtilerini şöyle sıraladı:

Beyin kanaması sonrası en sık görülen şikayetler ani ve şiddetli baş ağrısıdır. Bu nedenle baş ağrıları mutlaka önemsenmelidir. Bunun yanı sıra kusma, uyuşukluk, vücudun herhangi bir yerini hareket ettirememe felç, kusma, bilinç kaybı, konuşmada bozukluk, uykuya eğilim, epilepsi krizi, gibi şikayetler de baş gösterebilir. Beyin kanaması geçiren kişi fazla hareket ettirilmeden kısa sürede sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Çünkü bazen dakikalar içinde yapılacak bir müdahale ile hastanın hayatı kurtulabilmekte veya sakatlıklar önlenebilmektedir.”

Beyin kanaması riskinin alınabilecek birtakım önlemlerle önlenebileceğini belirten Op. Dr. Hüseyin Karasu, "Güneş altında uzun süre kalmamaya özen gösterin. Mutlaka çıkmak zorundaysanız şapka takmaya dikkat edin. Tansiyonunuzu kontrol altında tutun. Doktor kontrolünde kullandığınız bir ilacınız varsa ihmal etmeyin. Beslenme düzenine dikkat edin ve ideal kilonuzu koruyun. Fast food tarzı gıdalar yerine sağlıklı gıdalar tüketin. Aşırı sıcaklarda bol bol su tüketin. Tuzu mümkün olduğunca sofranızdan uzak tutun. Ağır sporlardan kaçının. Şiddetli baş ağrısı hissettiğinizde vakit kaybetmeden tam teşekküllü bir hastaneye başvurun" diye konuştu.