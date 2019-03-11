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Kaya parçaları ile camı kıran hırsızlar saniyeler içinde 5 televizyonu çaldı

Gaziantep’te ellerindeki kaya parçaları ile iş yerinin camını kıran şahısların 88 saniye süren hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te ellerindeki kaya parçaları ile iş yerinin camını kıran şahısların 88 saniye süren hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. 5 televizyonu çalarak kayıplara karışan zanlılar, polis tarafından yakalandı.


Gaziantep'in Güzelyurt Mahallesi'nde bir iş yerinin önüne gelen araçtan inen 5 kişi, yanlarında getirdikleri kaya parçaları ile iş yerinin camını kırdı. 44 saniye içerisinde camı kırarak içeri giren şahıslar, 44 saniyede 5 televizyonu çaldı. Toplam 88 saniye süren hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Kameraları inceleyen ekipler ise kısa sürede şahısların kimliklerini belirledi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan alınan şahıslardan S.Y. ve S.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Ele geçirilen televizyonlar ise iş yerine sahibine teslim edildi.

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