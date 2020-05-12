Kaybolan koyunları jandarma buldu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaybolan koyunları jandarma ekipleri buldu.

İlçeye bağlı Gökçeli Mahallesinde yaşayan Necmettin Köse jandarmayı arayarak evinin bahçesinde bulunan 7 adet koyunun kaybolduğunu ihbar etti. İhbar sonrası mahalleye gelen ekipler Köse'nin evinin civarında bulunan alanda yaptığı geniş çaplı aramada koyunlar ormanlık alanda sağ bir şekilde bulundu.

Koyunlarını jandarmadan teslim alan Köse, kayıp olan hayvanlar için dahi titizlikle çalışıp arama yaptıkları için jandarmaya teşekkür etti.