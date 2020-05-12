İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaybolan koyunları jandarma buldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kaybolan koyunları jandarma ekipleri buldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaybolan koyunları jandarma ekipleri buldu.


İlçeye bağlı Gökçeli Mahallesinde yaşayan Necmettin Köse jandarmayı arayarak evinin bahçesinde bulunan 7 adet koyunun kaybolduğunu ihbar etti. İhbar sonrası mahalleye gelen ekipler Köse'nin evinin civarında bulunan alanda yaptığı geniş çaplı aramada koyunlar ormanlık alanda sağ bir şekilde bulundu.


Koyunlarını jandarmadan teslim alan Köse, kayıp olan hayvanlar için dahi titizlikle çalışıp arama yaptıkları için jandarmaya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.