İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaybolduktan 5 gün sonra bulunan 10 yaşındaki Hüseyin ailesine kavuştu

Şanlıurfa’da evden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak 5 gün sonra Gaziantep’te bulundu.

Şanlıurfa'da evden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak 5 gün sonra Gaziantep'te bulundu. Kaybolduktan Hüseyin Alpak'ın babasına maddi olarak yardımcı olmak için evden ayrıldığı ortaya çıktı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Mürdümüğü ekipleri tarafından şehirler arası otobüs terminalinde bulunan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak, ailesine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından özlemle beklediği oğlunun elinden tutarak emniyetten çıkan baba Salih Alpak ve oğlu Hüseyin'in mutluluğu gözlerinden okundu.


Baba Alpak, oğlunun bulunduğu için yaşadığı mutluluğu basın mensuplarına anlattı. Oğlunun çalışmak için Eskişehir'e gitme kararı aldığı ve evden ayrıldığını belirten baba Salih Alpak, “Ara sıra bana da ‘baba ben gidip çalışayım yeterince paramız yok' diyordu Allah razı olsun Gaziantep Emniyeti görmüş almışlar çok da iyi bakmışlar. 5 günde içimiz kan ağladı her şey geldi aklımıza. Buluştuğumuzda ‘baba beni bir daha bırakma, seni çok seviyorum' dedi ben de seni çok seviyorum oğlum dedim. Bizim devletimiz kadar güzel bir devlet yoktur bunu ben anladım” dedi.


5 gün sonra polisler tarafından bulunan Hüseyin Alpak ise, ailesine destek olmak için evden çıktığını ama bir daha yapmayacağını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.