İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayıp Alzheimer hastasından 5 gündür haber alınamıyor

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası şahıs, emniyet ve AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası şahıs, emniyet ve AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.


Gaziantep'in Nizip ilçesinde 5 gün önce evinden çıkan 50 yaşındaki Alzheimer hastası Cuma Yalçın'dan haber alınamıyor. Evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Yalçın, günlerdir her yerde aranıyor. Yalçın'ın bulunması için Nizip Emniyet Müdürlüğü ve AFAD arama kurtarma ekipleri, Yalçın'ın gitmiş olabileceği güzergahlar ile Nizip Çayı çevresinde arama yaptı. Kayıp adamın şu ana kadar izine rastlanmazken, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.