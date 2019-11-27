Kayıp küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Kayıp 22 küçükbaş hayvan 48 saatin sonunda jandarma tarafından bulundu

24.11.2019 günü saat 16.00 sıralarında Nizip İlçesi Karadağ Mevkisinde köylü halkına ait olan küçükbaş hayvanları otlatan (keçi) C. K (18) isimli sürü bekçisi bir anlık dalgınlık ve tedbirsizlik sonucu vadi içerisinde 100 adet küçükbaş hayvandan 22 adet küçükbaş hayvanı kaybederek Jandarmaya müracaatta bulundu.

Jandarma Asayiş Timlerince yapılan arama faaliyeti sonucunda Karadağ Mevkiinde kayıp olan 22 adet küçükbaş hayvan 48 saat sonra bulunarak sahiplerine teslim edildi.