İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp muhtar aracında silahla vurulmuş halde bulundu

Gaziantep’te 2 dönemdir mahalle muhtarlığı yapan ve dün kayıplara karışan Eyüp Yıldız, aracında silahla vurulmuş halde bulundu.

Gaziantep'te 2 dönemdir mahalle muhtarlığı yapan ve dün kayıplara karışan Eyüp Yıldız, aracında silahla vurulmuş halde bulundu.


İddiaya göre, Şahinbey ilçesi Burç Mahallesi'nde 2 dönemdir muhtar olan Eyüp Yıldız (33), dün işlettiği markete çocuklarını bırakarak, fatura ve kartı borcunu ödemek için şehir merkezine gitti. Dükkandaki çocuklarına gelirken yemek getireceğini söyleyerek marketten ayrılan Yıldız geri dönmedi. Yıldız'ı telefonla arayan ancak ulaşamayan aile, jandarma ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.



Beylik tabancası derede bulundu


Eyüp Yıldız'ın yakınları bugün Cebeler Mahallesi Hayvanat Bahçesi arkasındaki çevreyolunda aracı park halinde bulundu. Yıldız'ı hareketsiz halde bulan aile, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Yıldız'ın tabanca ile açılan ateş sonucu vurularak öldüğünü tespit etti. Muhtarın ruhsatlı beylik tabancası ise yol kenarından geçen derenin içerisinde bulundu. Öte yandan, araçta yapılan aramada muhtarın çocukları için aldığı sanılan yemekler de bulundu.


Cenaze otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yürütüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.