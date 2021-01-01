Kaymakam Abdulhamit Mutlu'dan yeni yıl mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni yıl münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu yayımladığı mesajında, "Değerli Arabanlı Hemşehrilerim; 2020 yılında ilçemizde iyilik, merhamet, sevgi, yardımlaşma gibi güzellikleri artırmak için; Sosyal Market, Sosyal Fırın, Yetim Gülerse Dünya Güler, Bizim İçin Değerlisiniz ve daha bir çok projemizi hayata geçirdik. Yetim, öksüz, engelli, yaşlı, hamile gibi tüm özel insanlarımıza dokunmaya çalıştık. Evet 2020 salgın hastalık, maske, mesafe gibi olumsuzlukları hayatımıza getirmiş olabilir. Ama aynı zamanda misafirlik, sarılma, kucaklaşma gibi güzelliklerin ne kadar değerli olduğunu da öğretmedi mi bize ? Araba, ev, yat, kat, makam, mevki gibi dünyalık koşuşturmacalara boğulmaya başlamışken sağlık, huzur, aile gibi güzelliklerin en büyük zenginlik olduğunu göstermedi mi bize ? Hayatımızın her anında şükredecek o kadar çok sebep varken mutlu olmak için başka güzelliklere ihtiyacımız olmadığını anlatmadı mı bize ? Güzel ülkemin güzel insanları hayatınızda ki tüm güzelliklerin değerini bildiğimiz, mutlu olmak için bizden daha iyilere değil bizden daha kötü olan insanlara baktığımız, ailemizle mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşayabileceğimiz nice yıllar diliyorum. 2020 yılında özellikle salgın hastalık başta olmak üzere deprem, sel gibi yaşadığımız tüm kötülüklerin geri kalmasını ve 2021 yılını şükür ve huzurla geçirmemizi Rabbimden diliyorum. 2020 yılında sizlere hizmet etmenin gururunu yaşadım. 2021 yılında da sizlerin dertleriyle dertlenecek sizlerin mutluluğu için hizmetkar olmaya devam edeceğiz inşallah" ifadeleri kullandı.