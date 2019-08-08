Kaymakam Bağlı'dan veda mesajı

Üç yıl boyunca Araban Kaymakamlığı görevini yürüten ve bu süre zarfında ilçe merkezi ve kırsaldaki vatandaşların sevgisini kazanan Emin Bağlı, sosyal medya hesabından Arabanlılara veda mesajı yayımladı.

Kaymakam Bağlı mesajında, "Cumhurbaşkanlığımızın 2019/268 sayılı kararı ile Araban ilçemizdeki görev süremiz son bulmuştur. Şirin ilçemiz Araban'da milleti yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla, empati kurarak tüm vatandaşlarımıza hizmet etme gayretinde bulunduk. Her vatandaşımızın her türlü işiyle hemhal olup çözmeye çalışırken bize desteklerini esirgemeyen Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, il müdürlerimize, belediye başkanlarımıza, adli makamlara, siyasi parti başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, mahalle muhtarlarımıza ve pek değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Arabanlı hemşehrilerime çalıştığım süre zarfında eğer varsa hakkımı helal eder, siz değerli Araban halkından yeni görev yerim Karkamış'ta milletime ve devletime layıkıyla hizmet edebilmek için dua isterim" ifadelerini kullandı.