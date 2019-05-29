Kaymakam Düzgün erlerle iftar yaptı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kaymakamı Lokman Düzgün, vatani görevini ilçede yapan erlerle iftar sofrasında bir araya geldi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kaymakamı Lokman Düzgün, vatani görevini ilçede yapan erlerle iftar sofrasında bir araya geldi.
Kaymakam lokman Lokman Düzgün, Ramazan ayı nedeniyle Kırsal Sakçagözü mahallesine giderek, Jandarma Karakol Komutanlığı'nda iftarını açtı. Karakolda vatani görevini yapan erlerle iftar yaptı.
İftar vaktinde okunan ezanın ve yapılan duaların ardından çıkan menü afiyetle yendi