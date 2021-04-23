Kaymakam Mutlu'dan 23 Nisan mesajı

Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 101'inci yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu mesajında, milli iradenin temsil edildiği TBMM'nin açılışının 101'nci yıl dönümünü ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve sevinçle kutlandığını ifade etti.

Dünyadaki tek çocuk bayramının 23 Nisan olduğunu belirten Mutlu, "Bu bayram vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakârlıkların timsalidir. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımızın, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten, kendine güvenen, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle bize bu bayramı hediye eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.