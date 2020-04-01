İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Mutlu'dan görevlilere moral ziyareti

Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe genelinde görev yapan görevlilere moral ve motivasyon ziyaretlerinde bulundu.


Araban ilçe Kaymakamı Mutlu, ilk olarak Araban İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık personeline moral ve motivasyon desteği amaçlı yapılan kavurma, pilav ve baklava ikramına katıldı.


Devlet Hastanesinde başhekim doktor Ahmet Tay ve sağlık personelleri ve hastanede tedavi gören hastaları ziyaret eden Kaymakam Mutlu, ardından İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda çalışan personellerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Mutlu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında emek veren tüm çalışanlara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.