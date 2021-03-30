Kaymakam Mutlu'dan "kırmızı" uyarısı

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Gaziantep'in koronavirüs risk haritasında yeniden kırmızıya dönmesi ve ilçedeki vaka sayısında büyük artış üzerine vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ''Değerli Vatandaşlarımız; Gaziantep kırmızı renge geri döndü. İlçemizde ki vaka sayılarında büyük bir artış var. Vakalarımızın büyük çoğunluğu mutasyonlu (yüksek bulaştırıcı) virüs. Araban olarak yüzlerce pozitif vaka sayıları gördük. Onlarca insanımızı kaybettik. Böyle devam edersek o günlere geri döneceğiz. Sevdiklerinizin sağlığı için lütfen maske ve mesafe kuralına titizlikle riayet edelim. Her şey sizlerin sağlığı için, bizim için çok değerlisiniz'' ifadelerine kullandı.