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Kaymakam Mutlu'dan öğrencilere televizyon

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, evinde televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen 3 öğrenciye televizyon hediye etti.


Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, korona virüs salgını nedeniyle evde kalan ve evinde televizyon olmadığı için EBA TV üzerinden ders dinleyemeyen 3 öğrenciye büyük bir jest yaptı. Kaymakam Mutlu, dersleri takip etmek isteyen öğrencilere televizyon hediye etti. Hediye edilen televizyonlarla EBA TV üzerinden derslerine çalışmaya başlayan öğrenciler ise Mutlu'ya teşekkür etti.


Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Mutlu, "Evlerinde televizyonları olmadığı için EBA TV üzerinden eğitimlerini takip edemeyen öğrencilerimize kaymakamlığımızca yürütülen 'Yetim Gülerse Dünya Güler' projesi kapsamında televizyon hediye ettik. Evde televizyonları olmadığı için ders çalışamayan 3 öğrencimiz, kaymakamlığımızın sosyal medya hesabından bana mesaj atmıştı. Biz de öğrencilerimizin isteklerini kırmadık. Güzel günlerde derslerine çalışsınlar diye kendilerine televizyonlarını ulaştırdık" diye konuştu.

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