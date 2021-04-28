Kaymakam Mutlu'dan pandemi kuralları uyarısı

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, vatandaşları uyararak 17 günlük kapanma sürecinde pandemi kurallarına riayet edilmesini istedi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Değerli Hemşerilerim, ilçemizde 63 pozitif hastamız, 48 evde 211 karantinada vatandaşımız bulunmaktadır. Yarın itibariyle 17 günlük bir kapanma sürecine girmekteyiz. Büyüklerimizden bir kardeşleri, küçüklerimizden bir abileri olarak rica ediyorum. Yarın akşama kadar 17 günlük ihtiyaçlarımızı toplu olarak temin edelim. Yasaklı günlerde ekmek, sebze ve meyve gibi günlük ve acil ihtiyaçlarımızı temin edelim. Her gün markete, manava vb. yerlere gitmenizin inanın ki ne sizlere nede toplumumuza bir faydası olur. 17 günü kurallara uyarak evlerimizde geçirirsek Ramazan Bayramına ilçemizde sıfır vakayla sağlıklı ve huzurlu bir şekilde çıkabiliriz. Tam kapanma sürecinde, Sosyal Market, Sosyal Fırın ve tüm imkanlarımızla ihtiyaçlarınızı karşılamak için sizlere hizmetkar olacağız. Görselde ki iletişim numaralarından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza taleplerinizi iletebilirsiniz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.