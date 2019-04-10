Kaymakam Şahin, Nizip'teki afet bölgelerinde inceleme yaptı

Ev ve ahırların zarar gördüğü, çok sayıda hayvanın telef olduğu mahallerde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Nizip Belediyesi ve İl Afet Müdürlüğü ekiplerince, sel sonrası oluşan yoğun çamurun kaldırılmasına çalışılıyor. Mahalle sakinleri, çok sayıda hayvanlarının telef olduğunu, ekinlerinin zarar gördüğünü ve evlerinin duvarlarının yıkıldığını anlattı. Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'da da mahallerde incelemede bulunarak hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarını takip etti. Kaymakam Şahin, bir gün önce de bölgeye dolu yağdığını hatırlatarak, ilçenin bazı bölgelerinde sel felaketinin yaşandığını öğrendiğini belirtti. Aşırı yağış nedeniyle özellikle Sekili ve Uluyatır Mahallerinde bazı hasarların meydana geldiğini ifade eden Şahin, "Selden dolayı bazı vatandaşlarımız zarar gördü özellikle arazilerin ve evlerin bir kısmına su girdiğini tespit ettik. İlgili arkadaşlarımız tespitlerini yapıyorlar bizler de vatandaşlarımız için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız'' dedi.

Belediye Başkanı Sarı ise, yaşanan talihsiz olaydan üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Bölgede ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını, belediye olarak gece yarısından bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini aktaran Sarı, yaşanan sel baskınları nedeniyle birçok mahallemizde ve evlerde su basma hadiseleri gerçekleşmiştir bizlerde tüm sorunları yerinde görmek ve vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm bulmak için bir takım incelemelerde bulunduk. Yaptığımız incelemelerde derelerin taştığını ve bu nedenle bazı evlerin su altında kaldığını gördük tüm bu mağduriyetlerin ortadan kalkması için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz'' diye konuştu.