Kaza sonrası komaya giren minik kız, yeniden yaşama tutundu

Gaziantep'te geçirdiği kaza sonrası komaya giren 4.5 yaşındaki Merve Gül Polat, 14 gün sonra yeniden sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanan ve derin bir koma halinde bulunan Küçük Merve,vücudunda kırıklar, ağır travmatik yaralar nedeniyle derin bir koma halinde Özel MMT amerikan hastanesine getirildi. 14 gün süren başarılı tedavinin ardından Merve Gül Polat, yeniden sağlığına kavuştu.

Hayata yeniden tutundu

Minik Merve'nin doktoru olan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Kayık, Merve'nin geldiğindeki durumu hakkında bilgi vererek, Merve'nin hastaneye geldiğinde tüm yaşam fonksiyonlarının neredeyse durmuş bir vaziyette olduğunu kaydetti. Başarılı ve yoğun bir tedavi süreci ile Merve'nin yeniden hayata tutunduğunu anlatan Kayık, “Merve hastanemize geldiğinde neredeyse tüm yaşam fonksiyonlarını kaybetmişti. Geçirdiği ağır trafik kazasında vücudunun birçok noktasında kırıklar mevcuttu. Çocuk hastanesinden araç dışı trafik kazası, koma, karaciğer travmatik yaralanmaları, beyin ödemi, akciğer kontüzyonu,üretral kanama ve sağ tibia kırığı ön tanılarıyla sevkedildi. Merve hastanemize geldiğinde derin koma halindeydi. Şuuru kapalıydı. Ağız içinde travmaya bağlı kanama ve spontan solunumu yoktu. Akciğerde solunum sesleri azalmıştı. Hemen Merve'ye müdahale ederek yoğun bakım ünitemize aldık. Hastamız yaklaşık 7-8 gün komada kaldı. Bu süre zarfında Beyin ve Sinir Cerrahımız Opr. Dr. Lokman Bayrak, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanımız Opr. Dr. Seydi Demir ve Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Lütfü Dağdönderenhocamız hastamıza son derece başarılı müdahalelerde bulunarak hastamızı tekrar eski sağlığına kavuşturmamızda yardımcı oldu. Sekizinci günün ardından normal odaya alınan Merve Gül, 14'üncü günün sonunda ise sadece sağ bacağındaki kırık dışında bir rahatsızlığı kalmadan hastanemizde taburcu edildi. Merve'nin 14 gün gibi kısa bir sürede ayağa kalması bizlerle birlikte ailesini de çok sevindirdi” dedi.

MMT Amerikan ailesine teşekkür

Minik Merve'nin babası Metin Polat ise kızının tekrar hayata tutunmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek sevinç gözyaşlarına hâkim olamadı. Baba Polat, “Öncelikle Özel MMT Amerikan Hastanesi doktorlarından ve personellerinden Allah razı olsun. Kızım şu anda hayattaysa bunu doktorlarımıza borçluyuz. İlk olarak götürdüğümüz hastanede yaşamasının zor olduğunu söylediler. Ancak Özel MMT Amerikan Hastanesi doktorları ve personelleri ellerinden geleni yaparak kızımı sağlıklı bir şekilde bize teslim ettiler. Başta Bülent hocam olmak üzere hepsi alanında uzman doktorlarımız Merve Gül'ü hayata bağlamak için gece gündüz çalıştılar. Ben tekrar tekrar MMT Amerikan Hastanesi doktorlarına ve personeline çok teşekkür ederim” diye konuştu.