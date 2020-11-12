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Kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep’te dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdülkadir Kanmaz’ın cenazesi yakınları tarafından otopsi merkezinden teslim alındı.

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdülkadir Kanmaz'ın cenazesi yakınları tarafından otopsi merkezinden teslim alındı.


Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Nurdağı karayolu Yamaçoba mevkisi yakınlarında meydana geldi. Tır ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Abdulkadir Kanmaz (25) hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Kanmaz'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alındı.


Kanmaz'ın cenazesinin öğle namazı sonrası İslahiye ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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