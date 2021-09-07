Kazada hayatını kaybetti, çalan telefonunu kimse açamadı

Gaziantep'te, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin ikiye ayrılması sonucu meydana gelen feci kaza 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonucu hayatını kaybedenlerden birinin çalan telefonuna kimse cevap veremezken, telefonun 'öl desen ölmez miydim' diye çalması ise yürekleri sızlattı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İpekyolu Şehirgösteren mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Organize Sanayi istikametinden adliye istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 KN 911 plakalı Tofaş marka aracın sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce refüje çıktı, sonra aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı

Kontrolden çıkan araç, önce savrularak refüje çıktı, sonra da aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk değerlendirmede araçta bulunan Ali Eren P. (23) ile Kadir G.'nin (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan diğer iki kişiyi ise hastaneye kaldırdı.

Çalan telefonu kimse açamadı, çalan müzik yürekleri sızlattı

Otomobilin ikiye ayrılması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerden birinin çalan telefonuna ise kimse cevap veremedi. Örtü altındaki cenazenin cebinde bulunan telefonun, "Öl desen Ölmez miydim" diye çalması ise yürekleri sızlattı.

Görgü tanığı kazayı anlattı

Kaza sırasında karşı yönden seyreden ve kazayı ucuz atlattığını söyleyen Harun Aksüt isimli görgü tanığı, "Yokuş yukarı seyir halindeydim. Bir anda karşımda bir toz bulut gördüm. Sonrasında da elektrik direği devrildi. Devrilen direğin ön parçası arabama değdi. Ölümden son anda kurtuldu. Fren sesi duydum, sonra toz bulutu gördüm. Nasıl olduğunu anlamadım ama çok üzücü. Ölenlere rahmet diliyorum. Biz, ucuz atlattık. Ölümle yaşam arasında gidip geldik biz de, beş saniye ile hayatımız kurtuldu" diye konuştu.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.