Kazada ölen İHA muhabiri için mevlit

Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için Cumartesi günü mevlit okutulacak.

Gaziantep Nizip otoyolunda yolcu otobüsünün kurtarma ekiplerine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada mesai arkadaşı Muhammet Abdulkadir Esen ile birlikte hayatını kaybeden Umut Yakup Tanrıöver için mevlit programı düzenlenecek. Abdülhamit Han mahallesindeki sosyal tesislerde taziyeleri kabul eden Tanrıöver ailesinin 27 Ağustos Cumartesi günü saat 16:00'da Abdülhamit Han Sosyal tesislerinde yapılacağını belirterek, ''Gaziantep'te yaşanan elim kazada Rahmet-i Rahman'a uğurladığımız kıymetlimiz Umut Yakup Tanrıöver'in ruhuna okunacak Mevlid-i Şerif'e tüm eş, dost, akraba ve yakınlarımız davetlidir'' dedi.