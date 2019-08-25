Kazadan kıl payı kurtuldu

Gaziantep'te yaya geçidinden geçen çocuk, özel halk otobüsünün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki Efe Patat, yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada özel halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda karşıya geçmeden önce yolu kontrol eden Patat, özel halk otobüsünün üzerine doğru geldiğini ve canını zor kurtardığını söyledi. Zıplayıp koşarak kendisini kaldırıma attığını söyleyen Efe Patat, “Ben yaya geçidine girdiğimde otobüs bir önceki virajdaydı. Daha sonra yaya geçidinde yürürken bir anda otobüsü karşımda gördüm. Ben de bir sıçrayış yaptım ve koşarak kaldırıma geçtim. Koşmasam otobüsün altında eziliyordum. Sürücülerin yayalara karşı dikkatli olmaları lazım” dedi.

Esnaf Yunus Tosun, kentte geçen günlerde özel halk otobüsünün çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, özellikle otobüs şoförlerinin dikkatli olmadığını savundu.