İhlas Haber Ajansı

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Kazaya karışan sürücünün rahatlığı pes dedirtti

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep’te iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken diğer sürücü ise kaza yerinde Tiktok videoları izleyerek zaman geçirdi.

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'te iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken diğer sürücü ise kaza yerinde Tiktok videoları izleyerek zaman geçirdi.


Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi çevre yolu otogar kavşağında meydana geldi. İ.D.'nin kullandığı Renault marka 27 R 7375 plakalı otomobil ile Ş.Y.'nin kullandığı Renault marka 27 RP 854 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 1 sürücü yaralanarak 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan diğer sürücü ise aracının yanında işlemlerin yapılmasını beklerken Tiktok'ta video izleyerek zaman geçirdi.


Kazada yaralanan sürücü tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilirken, diğer sürücü ise işlemlerin bitmesinden sonra aracını çekici çağırarak olay yerinden kaldırttı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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