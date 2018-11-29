Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümünde ilk kez ders olarak okutulmaya başlanan kebap Gaziantep ve bölgenin de en önemi yemekleri arasında yer alıyor.

Başta Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'nin, hatta dünyanın en sevdiği yemekler arasında yer alan kebap üniversiteli oldu. Üniversite gastronomi bölümünde okuyan öğrencilere bundan sonra kebap ders olarak verilecek ve öğrencilere geleneksel Türk kebabının yapımı ve çeşitleri öğretilecek. İşin mimarı olan Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğretim görevlisi ünlü şef Tahir Tekin Öztan, Gastronomi Bölüm Başkanı İlkay Gök ve Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan uygulamanın ilk kez Okan Üniversitesinde başlayan derse katıldılar. Okan Üniversitesi senato üyeleri ve fakülte dekanlarının da katıldığı ilk derste öğrenciler ünlü şef Tahir Tekin Öztan'dan etin anatomisi hakkında bilgi alarak kebap için kullanılan eti tanıma şansı yakaladı. İlk derste uygulamalı kebap dersi verilirken öğrenciler hazırladıkları kebapları pişirerek lansmana katılan konutlara ikram edip lezzet testi yaptı.

"Üniversite olarak ilkleri başarmak önemli"

Ulusal basın kuruluşlarının da yoğun ilgi gösterdiği kebap dersiyle ilgili bir değerlendirme yapan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan, “Biz hep ilklerin üniversitesi olduk. Gaziantep'in ve ülkemizin kebap kültürünü öğrencilerimize ders olarak vererek dünyaya yaymak istiyoruz. Tahir Bey'le beraber bunu gerçekleştiriyoruz. Bizim mezunlarımız 5 yıldızlı otellerde şef, şef yardımcısı olarak çalışacaklar. Burada Türk mutfağının en önemli ögelerinden olan kebabı en iyi şekilde öğrenerek, çalıştıkları yerlerde menüye ekleyecekler. Böylece Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağlamış olacaklar. Gastronomi adına çok önemli bir aşama. Ayrıca bizim yurt içinde ve dışında otellerimiz var. Öğrencilerimiz dilerlerse otellerimizde çalışarak, burada öğrendikleri hünerleri orada sergileyebilecekler” ifadelerine yer verdi.

"Gelenekten geleceğe değerlerimizi doğru aktarmalıyız"

Gaziantep mutfağının İstanbul'daki önemli temsilcilerinden biri olan Tahir Tekin Öztan ise, kebap kültürünün binlerce yıldır usta-çırak ilişkisi ile nesilden nesile aktarılarak günümüze geldiğini belirterek, “Ancak günümüzdeki eğitim sistemi dolayısıyla çıraklık öldü. Çırağı olmayan mesleğin yarın ustası da kalmayacak. Bu durumda binlerce yıldır devam eden bir geleneğimiz, kültürümüz tehlikeye girecekti. Ya da kebap da tıpkı çiğköfte gibi yozlaşacaktı. Her kafasına esen kebaba bir şeyler katacak, kebap kebap olmaktan çıkacaktı. Bunun önüne geçmek için Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan'la koştuk ve kebabın üniversitede ders olarak okutulmasını sağladık. Gastronomimiz açısından büyük bir gelişme. Ateşin bulunmasıyla kebap yapımı başladı. Kebabı dünyada en iyi yapan ülke Türkiye'dir. En iyi yapan şehir de Gaziantep'tir. Bu tartışmasızdır. Böylesine tüm dünyayı etkileyen bir lezzeti doğru ve etkili anlatırsak, turizmimizin gelişmesine de büyük katkı sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.

"Lezzette inovasyon yemeğin aslını bozar"

Son dönemlerde birçok yemekte inovasyon yapılmaya çalışıldığını ve bu yemek kültürünün yozlaşmasına neden olduğunu ifade eden Öztan “Biz yemeklerimizin reçetelerini annelerimizden, anneannelerimizden aldık. Lezzette inovasyon olmaz. Lezzette inovasyon yaparsanız aslını bozarsanız. Sunumda yapabilirsiniz ama lezzeti korumak için lezzette inovasyona karşıyız. Üniversitede öğrencilerimize işin aslını ve doğrusunu anlatarak öğretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bekir Okan gastronominin geleceğini görüyor

Şef Tahir Tekin Öztan aslen Gaziantepli olan ve Gaziantep'in de gelişmesine önemli katkılar sağlayan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan'a teşekkür ederek “Gastronomiyi oluşturan dinamiklerimizin öğrencilerimize doğru aktarılması yönünde ki çaba ve gayretlerinden dolayı Sayın Bekir Okan'ı kutluyor ve sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Birlikte daha çok büyük işlere imza atacağız” dedi.

Geleneksel Türk Mutfağı en iyi şekilde öğretilecek

Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı İlkay Gök de, gastronomiye olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Okan Üniversitesi Gastronomi bölümü olarak eğitim kalitemizle son derece iddialıyız. Hep öncü olan üniversitemiz geleneksel Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden olan kebabın ders olarak okutulmasında da bir ilki gerçekleştirdi. Ülkemiz için büyük bir değer olan gastronominin gelişimine yaptığımız katkılardan dolayı da mutluyuz. Öğrencilerimize kebabın yanı sıra geleneksel Türk lezzetlerinin yapımı ve sunumunu en iyi şekilde öğreterek gastronomi kültürümüzün gelişmesine katkı sağlayacağız. Bizlere bu imkânları veren Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan'ın şansında Okan Üniversitesi ailesine ve Şef Tahir Tekin Öztan'a öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz" diye konuştu.