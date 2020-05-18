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Keklik avlayanlara 6 bin TL para cezası

Gaziantep’in Nizip ilçesinde tuzak ile keklik avı yapan 2 kişiye 6 bin TL para cezası kesildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tuzak ile keklik avı yapan 2 kişiye 6 bin TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi kırsalında kurak avı olarak bilinen tuzak ile keklik avlayan 2 kişiye idari yaptırım kararı uygulandı. Avda canlı mühre olarak kullanılan 4 kınalı keklik ile 4 tuzağa el konuldu. Yakalanan 2 kişiye ise 3 bin 120 TL'si tazminat olmak üzere toplam 6 bin TL para cezası kesildi

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