“Kelimenin Kalbi" adlı kaligrafi sergisi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Ahmet Sula'nın “Kelimenin Kalbi” adlı Kaligrafi Söz Resim Sergisi düzenlenen törenle açıldı. Sanatçının açtığı 43'üncü kişisel sergisinde 16 çalışma sergilenecek.

Sanatın ve sanatçının yanında olan Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle Gaziantep Sanat Merkezi'nde iki gün sürecek Kaligrafi Söz Resim Sergisi, açıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay yazıyı, sözü ve resmi sanatseverlerle bir araya getiren önemli bir sergiyi açtıklarını söyledi. Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ise, serginin Gaziantepli sanatseverlere hayırlı olmasını diledi.

"Resimlerim dekor malzemesi değildir"

Dünya'nın birçok yerinde sergi açan ve konferanslar veren polis başmüfettişi 1'inci sınıf emniyet müdürü ve sanatçı Ahmet Sula, Gaziantep'e ikinci kez geldiğini hatırlattı. Sanatçı Sula, “Gaziantep bizim için önemli bir ilimiz, burada bulunmaktan çok mutluyum. Sergideki çalışmalarım hayatım kadar geçmişi olan sanat hayatımdaki birikimlerin harmanlanmasıdır. İlkokul çağından beri tiyatro, müzik, resim, güzel yazı ve şiirle hep ilgiliydim. Bu kadar birikmiş olan yazıyı, sözü ve resmi harmanlıyorum, bunun dünyada ikincisi yok. Birbirinden bağımsız üç alan, üç farklı sanat dalı birleştirerek, yoğurarak anlatan çalışmalarımın ana teması Anadolu kültürümüz, inancımız ve kendi değerlerimizdir. Bununla ilgili insanlara bir mesaj verme derdindeyiz, derdimiz kendimizi alkışlatmak değildir. Yunus Emrelerin, Şeyh Edebalilerin geçtiği bu coğrafyada en önemli varlığın insan olduğunu anlatabilmektir. Resimlerim, dekor malzemesi değil insanları düşündüren, duygulandıran resimlerdir. Sergilerimde hep felsefi resimler paylaştım. Felsefemiz insanın kalbine dokunmaktır. Bu sergilerde ziyaretçileri kendi içerisinde yolculuğa çıkarmak istiyorum. Gittiğimiz her yerde söyleşi ve konferanslar da veriyorum. Gaziantep'te bu buluşmayı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol serginin açılış kurdelesini kesti.