Kendi elbiselerinin üzerine çaldığı elbiseleri giydi

Gaziantep'te kilidini kırıp girdiği mağazada raflardaki elbiseleri kendi kıyafetlerinin üzerine giyip çalmaya çalışan şahıs, sokaktan geçen polislerin dikkati sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Yaprak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde yaşandı. Bir mağazanın kilidini kıran A.Y. isimli şahıs, içeri girip elbise çaldı. Elbiseleri kendi elbiselerinin üzerine giyen şahıs, mağazadan çıkıp caddede yürüdü.

Polis ekipleri durumundan şüphelendikleri şahsı durdurup üst araması yaptı. Yapılan aramada şahsın giydiği gömleğin üzerine bir adet gömlek ile pantolonun üzerine bir adet pantolon ve montunun üzerine ise 2 adet mont daha giydiği belirlendi. Şahsın elindeki poşeti de inceleyen polisler, mağazanın kilidini kırmak için kullandığı penseyi buldu. Adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.