Kentlerde söz sahibi gençler çalıştayı düzenlendi

GAÜN Mimarlık Fakültesi ve Endüstri Mühendisliğinde gerçekleştirilen çalıştay, Gaziantep'in Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri kapsamında dört ana başlık altında değerlendirilmesi ve sürdürülebilir kent anlayışına gençlerin katkıda bulunmasını amaçlıyor. Bu kapsamda belirlenen “Çevre ve Atık”, “Ulaşım ve Trafik”, “ İmar ve Planlama” ve “Kentsel Dönüşüm” alanlarında çalışma yapmak üzere Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü öğrencilerinden oluşan proje ekibi, GAÜN Öğretim elemanlarından oluşan proje yürütücüleri Doç. Dr. Aslı Özpolat, Doç. Dr. Eren Özceylan, Doç. Dr. Ferda Nakıpoğlu Özsoy ve Öğr. Gör. Ayca Özceylan ile bir araya geldi.

Dört gün süren eğitim ve çalıştayın ilk gününde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Şafak Hengirmen Tercan, sürdürülebilir kentlerle ilgili bilgilendirme yaptı. Çalıştayın ikinci gününde, GAÜN Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Paydak ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özakça, kent ve çevre ilişkisi üzerine bilgiler aktardı. Kanada ve İngiltere'den çevre dostu kent örnekleri veren konuşmacılar, küresel iklim değişikliği ve bu alanda yapılan antlaşmaların etkileri hakkında da gençleri bilgilendirdi. Kentsel dönüşüm uygulamaları ile ilgili bilgilerin de yer aldığı çalıştayda, Dr. Öğr. Üyesi Feyza Kuyucu ve Dr. Öğr. Üyesi Esra Gürbüz Yıldırım, kentsel dönüşümün kent dokusuna olan etkilerini iyi örnek uygulamaları çerçevesinde anlattı.

Çalıştayın üçüncü gününde ise Mimarlar Odası 13'üncü ve 14'üncü Dönem Başkanı Özgür Girişken ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Uzmanlarından Duygu Karabay Doğan, Burcu Koç ve Hasan Aysa konuşmacı olarak yer aldı. “İmar ve Planlama” ile “Ulaştırma ve Trafik” konularının tartışıldığı günün ardından, öğrenciler kentin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla beyin fırtınası yaklaşımı ile fikirlerini paylaştı.