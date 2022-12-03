İhlas Haber Ajansı

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Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Gaziantep’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şüpheli yakalandı. Yakalandıktan sonra adli mercilerce sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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