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Kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ/PDY firarisi yakalandı

Gaziantep’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B. isimli şüpheli yakalandı.


Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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