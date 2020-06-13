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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

Gaziantep’te yapılan operasyonda, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı dosyadan aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te yapılan operasyonda, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı dosyadan aranan şüpheli şahıs yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurbanbaba Mahallesi'nde yaptığı operasyonla 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda suç kaydı bulunan, 7 ayrı dosyadan aranan R.N.S. isimli şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şüpheli şahsın, 2 ayrı ateşli silahla kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silah ile mermi satın almak, taşımak ve bulundurmak, resmi belgede sahtecilik, 3 ayrı uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, hükümlü ve tutuklunun kaçması dosyası gibi pek çok suç kaydının olduğu ortaya çıktı.


Yakalanan şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı belirtildi.

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