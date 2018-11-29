Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nda GTO'ya ziyaret

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KKTO) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz başkanlığında Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep temasları kapsamında Gaziantep Ticaret Odası'nı (GTO) ziyaret etti. Ziyarette, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Gaziantep arasındaki ticari işbirliğinin attırılması ele alındı.

Gaziantep'teki temas ve incelemeleri kapsamında Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret eden KKTO heyetine Gaziantep ekonomik yapısıyla ilgili bilgi veren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile her zaman işbirliği yapma niyetindeyiz. Bizim en yakın iş yapacağımız ülke KKTC'dir. İki ülkenin beraber yapamayacağı iş yoktur. Gaziantep'te KKTC'ye yoğun bir ilgi var. Karşılıklı işbirliği ile ortak işler yapmamız gerekiyor" dedi.

Ekonomik zorlukların aşılmasında Kuzey Kıbrıs tüccarının yanındaki olduklarını ve ilişkilerin gelişiminde iki önemli noktanın bulunduğunu belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Bunlardan biri ticarette malların serbest dolaşımı için ortak çalışma yapılmasıdır. İkincisi ise ortak yatırımlardır. İki oda arasında bu konuları görüşmek üzere ilişkiler kurulması bu iki konuda yol haritası hazırlanmalıdır. Karşılıklı işbirliği ile ortak işler yapılması noktasında Gaziantep Ticaret Odası olarak elimizden geleni yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Ziyarette; KKTC'deki yatırım olanakları hakkında bilgi veren KKTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs'ta yatırımların gerçekleştirilmesinde Gaziantep'in ekonomik gelişimine öncülük eden ve önemli rol oynayan Gaziantep Ticaret Odası'nın yardımına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Gaziantep'teki temas ve incelemeleri kapsamında Gaziantep Ticaret Odası'na yaptıkları ziyaretin çok anlamlı olduğunu da ifade eden KKTO Yönetim Kurulu Başkanı Deniz “ Ortaklıkların geliştirilmesi için destek bekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne katma değeri yüksek, kaliteli yatırımlar bekliyoruz. Üyelerinize tavsiyelerde bulunun ve onları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırım yapmaları için cesaretlendirin” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan'ın da eşlik ettiği ziyaret sırasındaki toplantıda GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri, Sinan Bay, Kerim Akdoğan ve Ahmet Özgözükara ile KKTO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri yer aldı. Toplantının ardından KKTO heyeti ile GTO üyeleri arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.