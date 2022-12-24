Kileci'den 25 Aralık mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Gaziantep savunması, dünyanın emsalsiz kahramanlık destanlarından biridir" dedi.

Gaziantep'in kurtuluşunun 101. yılını büyük bir onurla kutladıklarını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, “Gaziantep, Milli Mücadelenin en önemli direniş noktalarından birisi olan, tarih sahnesinde sergilenen kahramanlıklarla dolu bir destana ev sahipliği yapmıştır. Fransız askerleri tarafından Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından çevrelenen Antep, çok zorlu günlere tanıklık etmiştir. Antepliler özgürlüklerinden mahrum edilmek istese de milletimizin vazgeçilmezi olan bağımsızlığın mücadelesi son kurşuna kadar verilmiştir. Nice kahramanlıkların yaşandığı ve nice canların şehit düştüğü topraklarımızda, Gazi unvanı ve İstiklal Madalyası kolay kazanılmamıştır. Cephaneliği olmayan bir grup gönüllü insanın tam teçhizatlı binlerce Fransız'a karşı yılmadan direndiğini düşünün. Tüm imkansızlıklara rağmen elindeki malzemeleri savaş aletine dönüştüren ve yurdu için ölümü göze alan bir milleti düşünün. Bu çetin koşulların gölgesinde mücadele eden 6 bin 317 Antepli hayatını kaybetmiştir. Bizler şehrimiz uğruna canından vazgeçen atalarımızı her daim saygıyla anıyor, onların hatıralarını ve adlarını yaşatıyoruz. Kendisi de Gaziantep nüfusuna kayıtlı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, Onlar yalnız Antep'i değil, Türkiye'yi de kurtardılar.' sözü de Antep direnişinin önemini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

Tüm zorluklara rağmen işgalci güçlere karşı direnen Gazianteplilerin tarihte emsalsiz bir kahramanlık örneği sergilediklerini ifade eden Kileci, “Antepliler tarafından verilen bu topyekûn mücadele bize şunu hatırlatmalıdır; Gaziantepliler imkânsızlıklar içinde dahi çabalamaya mücadele etmeye her daim hazırdır. Mücadeleler ile geçen bir tarih içerisinden çıkıp gelen bu coğrafya, insanımızı sürekli zor şartlarla mücadele eder bir halde başarmaya ve üretmeye odaklamıştır. Millî Mücadele'ye öncülük eden atalarımızın torunları olarak biz Gaziantepliler devraldığımız bayrağı her anlamda ileriye taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Kileci, "Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu emek ve mücadele kokan toprakların istiklâl ve istikbâli için canlarını hiçe sayan 6 bin 317 kahramanımızı ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.