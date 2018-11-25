Kılıç, öğretmenlerle bir araya geldi .

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile Oğuzeli'nde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerin toplumun temel taşları olduğunu belirten Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Öğretmenlik kâinatın yaratılmasına vesile olan insanları eğitmek ve öğretmekle görevlendirilmiş mukaddes bir meslektir” dedi.

Kılıç, “1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığımızın uygulaması ile başlayan Öğretmenler Gününü kutluyoruz. 24 Kasım 1928 tarihinde cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Ulus Okullar Başöğretmenliği unvanına layık görülmüştür. O günden bu yana ülkemizin kalkınmasına emek veren bu yolda bir lokomotif görevi üstlenen ülkemizin her köşesinde yorulmadan gocunmadan göğüslerini gere gere her koşulda görevlerini yerine getiren bu uğurda canından vazgeçen başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini saygı ve minnetle yad ediyorum. Değerli meslektaşlarım ben 9 yıl öğretmenlik yaptım, 18 yılda eğitim müfettişliği yaptım. Hayatım yarısını eğitim camiasının yanı sizlerin yanında geçiren kardeşinizim. Öğretmenlerimiz bu memleketin temel taşlarıdır. Öğretmenlik kainatın yaratılmasına vesile olan insanları eğitmek ve öğretmekle görevlendirilmiş mukaddes bir meslektir. Oğuzeli Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar imkanlarımızı eğitim ve öğretim kurumlarına tahsis etmeye önem ve özen gösterdik. Bu desteğimiz ve katkımız hiçbir zaman eksilmeden devam edecek. Ben şuna inanıyorum, bir memleketin kalkınması ve gelişmişliği orada yaşayan insanların niteliği ile orantılıdır. Nitelikli insanları arttırmak tamamen okul ve eğiticilerimize bağlıdır. Onların sosyal imkanlarını arttırmakla, fiziki ortamlarını güzelleştirmekle olur. Onun için eğitime yapılan yatırımların ülkeye yapılan en önemli yatırımlar olduğuna inanan birisiyim. Bir ülkenin kalkınması tamamen eğitim sistemine bağlıdır. Bizlerde bunun bilinci ile bize emanet edilen imkanları olabildiğince ilçemizin daha kaliteli olması için öğrencilerimizin daha nitelikli yetişmesi için elimizden gelen her şeyi bu zamana kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu vesile ile başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğretmenlere karanfil ve hediyeler verildi.