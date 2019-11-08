İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kılıçdaroğlu Gaziantep'te

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarifeli uçakla öğle saatlerinde Gaziantep'e geldi. Gaziantep Havalimanı'nda partililer tarafından davul zurna ile karşılanan Kılıçdaroğlu, partililerle tek tek tokalaştı. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Gaziantep'e gelen Kılıçdaroğlu, akşam özel bir otelde düzenlenecek olan ‘Atatürk'ü Anlamak' adlı seminere katılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.