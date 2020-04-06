Kılıç'tan berat kandili mesajı

Dünyayı saran Korona virüs (Covid-19) amansız bir mücadele içinde bulunduğu bu günlerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç, “Temize çıkma anlamına da gelen bu mübarek Berat Gecesinde ellerimizi göğe yöneltirken, Rabbimizden insanlığın bu virüsten kurtuluşu için dua edelim” dedi.

Kılıç, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde ellerimizi göğe yöneltirken, temize çıkma anlamına gelen bu mübarek Berat Gecesinin Türk İslam alemi ve tüm insanlık için bu virüs belasından kurtuluşa, sağlığa, afiyete ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah'ın ihsanına kavuşmayı murat ettiğimiz bu rahmet gecesi, vicdanımızı muhasebeye çekmek, nefsimizi terbiye etmek, kötülüklerden arınmak, hataları telafi etmek için bize sunulmuş eşsiz bir fırsattır. Bu gece, Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) 'Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir' duasıyla Yüce Mevla'ya yakarma zamanıdır. Berat Kandili'nin belalar, musibetler, felaketler, her türlü afet, zulüm, isyan, bozgunculuk ve ülkemizin milletiyle birlikte bölünmez bütünlüğünün korunması için bir fırsat olduğu da unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı gecenin başta milletimiz olmak üzere Türk İslam Aleminin beratına, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyor, Yüce Allah'tan bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.