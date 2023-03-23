Kılıç'tan Ramazan Ayı mesajı

Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımlayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Anlatmaya bile gücümüzün yetmediği acılar yaşadığımız, sıkıntılı ve çetin günlerden geçtiğimiz bu günlerde ramazan ayının manevi iklimi inşallah bizleri feraha erdirecektir"

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç yayımladığı mesajda, “Ramazan ayı paylaşma ve dayanışmaya vesile olan bir aydır. Bizi biz yapan gelenek ve değerlerimiz bu mübarek ayda daha kuvvetli hale gelir. Asrın Felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası büyük acılar yaşadık. Cenab-ı Allah'ın izniyle ramazan ayında millet olarak bütünleşerek bu yaraları tek yürek olarak kenetlenerek hep birlikte saracağız. Bu iklimde asıl olan aç ve susuz kalmak değil, Allah'ın rızasını kazanmak uğruna açlığa ve susuzluğa razı olabilmektir. Böylesi bir sevgi bizi Hakka ve hakikate, insana ve insanlığa daha da yaklaştıracaktır. Bu vesile ile hem kendi ruhumuzu fethetmek hem de gönüller kazanabilmek için Mübarek Ramazan Ayı'nın Oğuzeli'mizde, Gazi Şehrimizde, ülkemizde ve tüm İslam Aleminde barış, sevgi, birlik, dayanışma, sağlık, sıhhat ve esenlik içinde yaşanmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, Yüce Mevlam'dan ülkemizde yaşanan elim deprem faciasında hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, ailelerine sabr-ı cemîl, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.