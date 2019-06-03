Kılıç'tan Ramazan Bayramı mesajı

Bayramların, milli birlik ve beraberlikleri pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'i büyük bir birliktelikle tamamlamanın ve sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç yayımladığı mesajında; “Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in sonuna gelerek milletçe bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan, birlik olmanın, beraber olmanın, kardeş olmanın, paylaşmanın mutluluğunu bizlere bir kez daha yaşattı. Sevgi ve hoşgörü ile Ramazan'ı idrak ettik. Ramazan'da aynı sofrada oruç açmanın, aynı lokmayı paylaşmanın vermiş olduğu hazzı birlikte yaşadık. İlçemizde, mahallemizde, akrabalarımızla, ihtiyaç sahipleriyle ekmeğimizi, suyumuzu bölüştük. Ramazan, insanlığın yaşadığı zorlu günleri bizlere bir kez daha hatırlatarak Muhacir-Ensar kardeşliğini güçlendirmemize vesile oldu. Bayramlar; milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için önemli bir fırsattır. Bayramları vesile bilerek eş, dost ve akraba ziyaretlerinde bulunarak büyük-küçük demeden herkes ile bayramlaşalım. Bayram ziyaretlerimizde sevdiklerimize ulaşırken trafik kurallarını ihmal etmeyelim. Bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.