Kılıç'tan zabıtalara 194'üncü yıl kutlaması

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Zabıta Teşkilatının 194'üncü kuruluş yıl dönümü ve zabıta haftası etkinlikleri kapsamında Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek, zabıta ekiplerini tebrik etti.

Zabıta Müdürlüğünün bir belediyenin en önemli unsuru ve birimi olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Zabıtalarımız bir belediyenin olmazsa olmazıdır” dedi.

Zabıta Müdürlüğüne yaptığı ziyarette konuşan Kılıç, “Dünya genelinde ve ülkemizde olduğu gibi Oğuzeli'nde de zorlu bir pandemi sürecinden geçmekteyiz. Bu süreçte hepiniz ciddi bir özveri gösterdiniz. Oğuzeli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanları her zaman olduğu gibi pandemi süresi boyunca da halkımızın hep yanında olmuştur. Sizler vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli yüzünü gösterirken, halkın sağlığını tehdit edenlere de çelik gibi bir iradeyle devletimizin gücünü gösteriyorsunuz. Sizler bugüne kadar bizleri temsil noktasında mahcup etmediniz. Ama biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırma noktasında daha çok çalışacağız, gayret göstereceğiz. Zabıta Müdürlüğünde görev alan arkadaşlarımız diğer tüm birimlerdeki mesai arkadaşlarımız gibi Oğuzeli'de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için çalışmaya var gücüyle devam edecektir. Mesai mefhumu gözetmeksizin gece-gündüz demeden özveriyle çalışan tüm zabıta arkadaşlarımızın Zabıta Haftasını ayrı ayrı kutluyor, yapmış oldukları başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.