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Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığından yola çıkan 7 araçlık personel, akşam saatlerinde Gaziantep’in İslahiye ilçesinden Kilis’e doğru hareket etti.

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığından yola çıkan 7 araçlık personel, akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e doğru hareket etti.


Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığından yola çıkan 7 araçlık personel akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e doğru hareket etti.


Komandoların Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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