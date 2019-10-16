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Kilis'te kuyudaki ineği çıkarmak isterken zehirlenerek ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Kilis’te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Gaziantep’te yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

Kilis'te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Gaziantep'te yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.


Kilis'in Bulamaçlı köyü Çilolar mezrasında foseptik çukuruna düşen bir buzağıyı kurtarmak isterken metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Dede Yıldırım (51) ile oğlu Yunus Yıldırım (22) ve Mehmet Devran'ın (41) cenazeleri otopsi işlemleri için gece saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

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