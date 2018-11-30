Kilo almada doğru bilinen yanlışlar

Kilo alamamanın önce nedenlerinin araştırılması gerektiğini ifade eden Özel MMT Amerikan Hastanesi Diyetisyeni Merve Gül Kalkan, “Zayıflık, vücut ağırlığının boy uzunluğuna oranla az olmasıdır. Zayıflıkta vücut yağ oranının diğer dokulara oranı azalmıştır. Harcanan kadar enerji alınamaması, dolaşım bozuklukları, enfeksiyonlar, parazitler, hormonla dengesizlik, Tiroid hormonlarının aşırı çalışması ve bazı vitamin ve minerallerin eksikliği gibi sebepler zayıflığın sebebi olabilir. Kilo almak isteyen kişiler öncelikle bir kan tahlili olmalı ve zayıflığının altında yatan sebebi bulunmalıdır. Daha sonrasında beslenme tedavisine başlanır. Bu kişilerin yaptığı en büyük hata kilo almak için şeker ve şekerli, aşırı yağlı, fast-food besinlere çok yüklenip, enerji yakmamak için de hareketi azaltmalarıdır. Önemli olan bir diyetisyenden yardım alıp kişiye özgü yeterli ve dengeli bir beslenme programının uygulanmasıdır” dedi.

Yapılması gerekenler

Özel MMT Amerikan Hastanesi Diyetisyeni Merve Gül Kalkan, beslenme tedavisine dair neler yapılması gerekildiği konusunda önemli uyarılarda ve önerilerde bulunan Kalkan, “Kahvaltı günün en önemli öğünüdür, mutlaka düzenli kahvaltı yapmalıyız. Kahvaltılarda yumurtanızı bol peynirli omlet olarak tercih edebilirsiniz. Diyetinize sağlıklı yağlar eklemelisiniz. Bunlar ceviz, badem, fındık, fıstık gibi kalorisi yüksek sağlıklı tohumlar olabilir. Çay, kahve tüketimi kısıtlanmalı, alkol mümkün olduğunca tüketilmemelidir. Su tüketimi yemek esnasında değil yemeklerden yarım saat önce veya sonra olmalıdır. Yemeklerdeki çorba gibi sıvı besinleri midenizi doldurup yemek yemenizi engellememesi için yemeğin sonunda tüketmelisiniz. Su, meyve suyu, ayran gibi içecekler ara öğünlerde tüketilmelidir. Besinleri aşırı yavaş tüketmemelisiniz. Ekmek, pilav, makarna tüketimi arttırılabilir. Metabolizmanızın en yavaş olduğu gece kilo almak için çok önemli bir zaman dilimidir. Gece muz, bal ve fındık, ceviz, badem ile blenderize edilmiş tam yağlı süt içebilirsiniz. Ara öğünlerde kuru meyve, kuruyemiş tüketebilirsiniz. Çay, kahve yerine aralarda süt, ayran taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekler tüketilmelidir. Ara öğünlerde kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi besinler tüketilebilir. Salatalarınıza peynir, patates, havuç, avokado, mısır, susam, kuru yemiş eklemeniz faydalı olacaktır. Düzenli bir şekilde spor yapın ki bu süreçte kas kütleniz artsın” diye konuştu.