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Kimse görmez dediler helikoptere yakalandılar

Gaziantep’te helikopter destekli trafik denetimlerinde 4 bin 273 araç kontrol edilirken, 934 araç ve sürücüye ceza kesildi.

Gaziantep'te helikopter destekli trafik denetimlerinde 4 bin 273 araç kontrol edilirken, 934 araç ve sürücüye ceza kesildi.


Denetimlerde, karayolunda seyir halindeyken ‘kimse görmez' diyerek hatalı şerit değişimleri yapan, telefonla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler, helikopter kameralarına yakalandı. Denetimde, 4 bin 273 araç kontrol edilirken 40'ı helikopterden olmak üzere toplamda 934 araç ve sürücüye kural ihlallerinden ceza kesildi.

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