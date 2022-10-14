Türkiye genelinde Kasım celbi için başvuru ve yoklamalarını yaptıran gençler askerlik yapacakları yerleri merakla beklerken, Gaziantep'ten vatani görevlerini yapmaya gidecek kınalı kuzular için asker eğlenceleri başladı.

Gaziantep'te Kasım ayı celbi ile askere gitmek için başvuru ve yoklamalarını yaptıran yüzlerce genç, Kasım celbi ile Peygamber Ocağı'na gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. Yapılan başvuruların ardından askerlik yapacakları yerin ve sevk tarihin belirlenmesini bekleyen gençler, bir taraftan da askeri hayat öncesindeki düzenlenen gece ve eğlencelerle sivil hayattaki son dönemlerinin tadını çıkarıyor. Yavuzeli ilçesinde gerçekleştirilen kına gecelerinde ise yakınları ve arkadaşları ile eğlenen, ellerine kına yakılan gençler, ''En büyük asker, bizim asker'' tezahüratları arasında ile omuzlarda taşınıyor.

Heyecanla bekleyişlerini sürdüren ve 2022 Kasım celbi ile vatani görevlerini yapacak gençler, Milli Savunma bakanlığı tarafından 28 Ekim 2022 tarihinde yapacağı duyuru ile askerlik yerlerini öğrenebilecek. Gençler, görev yerlerini devlet üzerinden gerçekleştireceği sorgulamayla da öğrenebilecek.